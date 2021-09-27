أفاد مسؤولون في الحكومة البنمية بأن حوالي 4000 مهاجر، معظمهم من هايتي، قد مروا عبر بنما على الحدود الكولومبية وهم في طريقهم إلى الولايات المتحدة.

وقال مصدر في حكومة بنما -رفض الكشف عن هويته- إن المهاجرين سافروا إلى محطات استقبال المهاجرين في دارين وشيريكي، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأضاف أن معظم المهاجرين من هايتي، وهناك بعض الأشخاص من كوبا وأماكن أخرى هم أيضًا جزء من المجموعة.

وقال رئيس بنما، لورينتينو كورتيزو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس الماضي، إن أكثر من 80 ألف مهاجر سافروا عبر بنما هذا العام.