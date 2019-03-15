أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي (إف بي آي)، اليوم الاثنين، أن جرائم القتل ارتفعت بنسبة 30% خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، وهي أول سنة منذ 4 أعوام تشهد فيها الولايات المتحدة ارتفاعا في معدل جرائم القتل مقارنة بالسنة التي تسبقها.

وأشار المكتب في تقريره السنوي عن الجريمة لعام 2020، ونُشر اليوم الاثنين -حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إلى أنه بمليون و277 ألفا و696 جريمة تم تسجيلها خلال 2020، انخفض معدل الجرائم بشكل عام بمقدار 6% عن عام 2019.

وأوضح التقرير أن جرائم السرقة انخفضت بمقدار 9.3%، كما انخفضت جرائم الاغتصاب بمقدار 12%، لكن جرائم العنف ارتفعت بمقدار 5% مقارنة بالعام 2019.

وذكر التقرير أن القفزة التي شهدها معدل جرائم القتل خلال 2020، هو أكبر ارتفاع سنوي تم تسجيله منذ بدء حصر وجمع بيانات الجرائم في الولايات المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي.