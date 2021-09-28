لبنان: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 622440

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم الإثنين إلى 622440 بعد تسجيل 205 إصابات خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى8296 بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة كلها من بين المقيمين ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى622440 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى8296 منذ 21فبراير من العام الماضي.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في 15 مارس من العام 2020، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 30/ 9 /2021.