هيئة الدواء تشارك في ويبينار مع سفارة كوريا الجنوبية بحضور وزيرة الصحة والسفير و50 شركة دواء

شاركت هيئة الدواء المصرية، صباح اليوم، في مؤتمر افتراضي عبر خاصية زووم، بعنوان "سوق الدواء المصري وإجراءات الحكومة المصرية في المجالات الطبية".

وشارك في الويبينار، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وعدد من قيادات وزارة الصحة، ومن الهيئة، الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير وتنمية القدرات، والدكتورة رضوى المنير رئيس الإدارة المركزية للسياسات ودعم الأسواق والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة ميريام بولس رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى 50 شركة دواء كورية من الشركات التي تتطلع للعمل بسوق الدواء المصري، وذلك تحت رعاية سفارة كوريا الجنوبية في مصر.

وأكد ممثلو هيئة الدواء حرص الحكومة والهيئة على تشجيع الشركات الكورية على العمل بسوق الدواء المصري، وتهيئة المناخ والإجراءات اللازمة لنجاح مهمة عمل الشركات، وذلك ضمن حوافز دعم الاستثمار، وإتاحة المجال للتنافسية، وتيسير عمل الشركات بسوق الدواء المصري.

كما تم إطلاع الجانب الكوري على طبيعة وقوة سوق الدواء المصري، وما تتبعه الحكومة المصرية من إجراءات حديثة حيال المستحضرات والمستلزمات الطبية؛ دعما للاستثمار بالسوق الدوائي المصري.

وأضاف ممثلو الهيئة أن سوق الأدوية في مصر يعد أحد أكثر الأسواق تميزا، والأعلى نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن تطور المنظومة الاقتصادية والرقابية مهد الطريق أمام مصانع الدواء العالمية ومتعددة الجنسيات للاستثمار في مصر، مشيرين إلى اهتمام الحكومة المصرية بتوطين صناعة الدواء في مصر.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم الدعم اللازم لتوسع صناعة الدواء في مصر، وزيادة فرص الاستثمار الدوائي، وفتح آفاق تعاون جديدة مع الجانب الكوري، والدول الأخرى المتقدمة في صناعة الدواء.