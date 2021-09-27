قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن المياه المعالجة بمحطة بحر البقر صالحة للزراعة، لافتًا إلى أنها تمر بعملية تنقية ومعالجة كاملة تجعلها صالحة للزراعة.

وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الدكتور معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الاثنين، أن محطة بحر البقر محطة ضخمة تعالج 5.6 مليون متر مكعب مياه في اليوم، موضحًا أنها مكونة من 4 وحدات.

وأشار إلى أن المياه المعالجة من المحطة يتم ضخها في ترعة الشيخ جابر التي تغذي شمال سيناء، قائلًا إن الأمر يساهم في استصلاح أكثر من 400 ألف فدان بما ينعكس على توفير فرص العمل لمئات المواطنين.

وأوضح متحدث الري أن المحطة تقع في بورسعيد شرق قناة السويس، مشيرًا إلى أن المياه تنتقل من مصرف بحر البقر عبر سحارة ترعة السلام أسفل قناة السويس إلى محطة المعالجة شرق القناة.

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وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه.

وتعمل المحطة بطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.