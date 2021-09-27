معتز عبدالفتاح يقارن بين أيام مبارك والسيسي: مصر كانت رخوة في عهد الرئيس الراحل

علق الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، عن ملف التعديات خلال افتتاحه محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، قائلًا: «كان حاسمًا وحازمًا لدرجة أنني لا أملك سوى أن أحييه على ذلك».



وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «تحت الشمس»، المذاع عبر فضائية «الشمس»، مساء الاثنين: «لا أملك غير القول أحسنت يا ريس في كل حاجة تتحدث فيها طالما تصب في مصلحة الدولة»، منوهًا إلى أن «مصر بالنسبة لأساتذة العلوم السياسية كانت دولة رخوة إلا فيما يتعلق بالأمن أيام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك».



وأوضح أن الدولة كانت تضع قوانين مماثلة للموجودة في الدول الأوروبية لكنها رخوة في تنفيذ تلك القوانين وهو ما أدى إلى التعديات والمشكلات المختلفة، مؤكدًا أن «مصر ليست دولة رخوة في عهد الرئيس السيسي بل دولة قوية وحينما تضع القوانين وتعلن الأهداف فإنها تتفق مع ما هو معلن».



وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن مصر في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كانت منقسمة إلى 3 فئات «مصر الرئيس جنة»، و«مصر الحكومة تقل درجتين عن الأولى»، و«مصر الشعب الذي يسير بمفرده»، بحسب تعبيره.



وعقد مقارنة بين الوضع أيام «مبارك» وخلال العهد الحالي للرئيس السيسي، قائلًا: «مصر التي يتحدث عنها الرئيس السيسي تلتزم بها الحكومة، ويحاول بعض المواطنون الإفلات منها بالتعدي على الأراضي ووضع اليد والبلطجة والمخالفة».



وشدد على أهمية التزام المواطنين بالمعلن من رأس الدولة والحكومة والسلطة التشريعية والتنفيذية؛ لأن ما تعلنه فيه مصلحة عامة، مؤكدًا أن مصر تشهد إقامة مشروعات جدية ومنها محطة بحر البقر التي تساهم في استصلاح 500 مليون فدان.





ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بإزالة التعديات على الترع والأراضي الزراعية خلال 6 أشهر، مناشدًا بوقف الدعم الذي تقدمه الدولة مؤقتًا لمن يثبت تورطه في التعدي على الأراضي الزراعية والترع والمصارف.



جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه.



وتعمل المحطة بطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.