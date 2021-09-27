إزالة 37 تعديا بالبناء والزراعة على أراضي أملاك الدولة في المنيا

تواصل مراكز محافظة المنيا، تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات بالبناء والزراعة، على أراضي أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية، من جهات ولاية الوحدات المحلية، ومديرية الأمن، والجهات المعنية؛ وذلك بهدف القضاء على أشكال التعديات بالبناء المخالف والزراعة على أراضي أملاك الدولة وتطبيق إحكام القانون على المخالفين.

ومن جانبه، قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن تنفيذ الموجة الـ18، لإزالة التعديات على أملاك الدولة، يأتي في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأوضح المحافظ، أن جهود مراكز ومدن المحافظة، لتنفيذ الموجة 18، أسفرت أمس الأحد عن إزالة، 37 حالة تعدٍ، منها 33 حالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 1833 مترا، و4 حالات تعدٍ بالزراعة، على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 3 قراريط، و5 أسهم.

وأشار إلى استمرار جهود الوحدات المحلية في متابعة الحالة العامة لإزالة أشكال التعديات والقضاء على عشوائية التعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة.