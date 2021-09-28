اليمن: الانتقالي الجنوبي يهدد بمواصلة التعبئة العامة والاستعداد للحرب المصيرية

هدد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إمارتيا، مساء الإثنين، بمواصلة التعبئة العامة ورص الصفوف ورفع درجة الجاهزية والاستعداد لما أسمها "بالحرب المصيرية التي تواجه الجنوب".

وقال المجلس في اجتماع له بمدينة عدن، جنوبي اليمن: "سنتصدي لكل محاولات الغزو، في إشارة إلى مسلحي الحوثيين والقوات الحكومية، بكل ما أُتينا من قوة وإمكانيات، وكل محاولات إخضاع شعب الجنوب ومجلسه الانتقالي لن تفلح، وستفشل كما فشلت سابقاتها".

واتهم المجلس، الحكومة الشرعية، بالتسبب المريع في انهيار العملة المحلية، محملاً إدارة البنك المركزي اليمني والحكومة المسؤولية الكاملة عن هذه الانهيارات وما يترتب عليها من أوضاع معيشية كارثية، وأزمات اقتصادية مدمرة".

واعتبر المجلس أن ذلك يأتي في سياق ما أسماها "الحرب كاملة الأركان وإثارة الفوضي في محافظات الجنوب"، مشيرا إلى أن ذلك لا يخدم إلا العدو، في إشارة إلى الحوثيين.

وغادرت الحكومة الشرعية العاصمة المؤقتة عدن عقب سيطرة المجلس الانتقالي على المدينة، وسبق أن اتهمت الحكومة المجلس الانتقالي بعدم السماح لها بممارسة أعمالها من عدن.