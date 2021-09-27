وقعت الحكومة الهندية اليوم على إتفاق لتطوير خط جديد للسكك الحديدية فى بنجلاديش .

وأوضحت المفوضية الهندية العليا فى بنجلاديش أنه تم التوقيع على الاتفاق فى حضور وزير شئون السكك الحديدية فى بنجلاديش محمد نور الاسلام سوجان والسفير الهندى لدى بنجلاديش فيكرام كوريزوامى . وأضافت المفوضية فى معرض بيانها فيما يتعلق بهذا الشأن أن الخط الحديدى الجديد سيربط بين مدينتى بوجورا و سيراجانج وسيساعد على تقصير وقت الرحلات بين المناطق الغربية والشمالية والشرقية والجنوبية عن طريق مدينة داكا .

وذكرت المفوضية أن إقامة هذا الخط يشكل خطوة هامة نحو تحديث البنية الأساسية للسكك الحديدية فى بنجلاديش و زيادة التواصل بالسكك الحديدية داخل بنجلاديش .

من ناحية أخرى ، أشارت المفوضية الهندية إلى أن الهند وبنجلاديش تكثفان علاقاتهما الثنائية من أجل تعزيز التبادل التجارى بين البلدين .