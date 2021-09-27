داعية إسلامي يحذر من الغل: يدمر القلب

حذر رمضان عبدالمعز، من علماء الأزهر الشريف، من أن يتبع الإنسان الغل في تعاملاته مع الناس، وقال إنّه عندما يصل الغل إلى القلب، فإنه يدمره.



وأضاف خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "المؤمن يعيش في الدنيا وهو يدعو الله سبحانه وتعالى بـ: "ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلًا للذين آمنوا".



وتابع: "المؤمن عليه دائمًا أن يحرص على قلبه بألا يصل إليه غل، لأن الغل عندما يصل إلى القلب يُدمره، و أبسط ما يفعله به هو ارتكابه الظلم"، مستشهدًا بالحديث القدسي:"يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا".



وأشار عبد المعز، إلى أن ما يجعل الإنسان ظالمًا هو وجود الغل في صدره، كما أن من آثاره أيضًا هو الكبر، حيث يجعل الغل الإنسان متكبرًا.





