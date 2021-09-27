فلسطين تسجل 2200 إصابة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل 21 حالة وفاة و2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن الوفيات الجديدة سجلت في قطاع غزة 11، ونابلس 4، وقلقيلية 3، وطولكرم 2، وحالة في جنين.

وقالت الوزيرة إنه تم تسجيل 1525 حالة تعاف لتبلغ نسبة التعافي من الفيروس 92.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الوزيرة إلى وجود 74 مصابًا بكورونا في غرف العناية المركزة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 192 مريضًا، بينهم 18 مريضًا على أجهزة التنفس الصناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مليونا و372 ألفا و528 شخصا بينهم 699 ألفا و342 تلقوا جرعتين من اللقاح.