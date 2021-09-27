رئيس ديوان ميركل يخسر انتدابه المباشر في البرلمان الاتحادي

خسر رئيس ديوان المستشارية في ألمانيا، هيلجه براون، انتدابه المباشر في دائرته الانتخابية جيسن خلال انتخابات البرلمان الاتحادي (بوندستاج) التي جرت أمس الأحد.

وحصل براون، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، على 29.6% من الأصوات الأولى في دائرته الانتخابية، بينما تفوق عليه منافسه من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فليكيس دورينج، والذي حصل على 30.4% من الأصوات.

وكان براون فاز بانتداب مباشر من دائرته الانتخابية في انتخابات البرلمان الاتحادي السابقة عام 2017.

وفي الانتخابات العامة بألمانيا يكون لكل ناخب صوتان، حيث يستطيع أي ناخب من خلال "الصوت الأول" أن ينتخب المرشح المباشر لدائرته. ويُخصص الصوت الثاني لانتخاب قائمة حزب معين، وهو الصوت الأكثر أهمية، حيث يحدد الغالبية في البرلمان الألماني.

وعلى المستوى الاتحادي، فاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي بانتخابات البرلمان (البوندستاج)، وتفوق على التحالف المسيحي (يمين الوسط) الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، وذلك بعد فرز جميع الأصوات، وفقا للموقع الرسمي لمفوض الانتخابات الاتحادية.

وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 25.7% وهي أفضل نتيجة يحققها منذ سنوات، في حين تراجع تحالف ميركل إلى مستوى قياسي منخفض، بلغ 24.1% بعد 16 عاما في الحكم.

وأعرب براون عن خيبة أمله إزاء نتائج حزبه المسيحي الديمقراطي في الانتخابات، وقال في تصريحات لإذاعة ألمانيا صباح اليوم: "بالنسبة لنا النتيجة مريرة، وبالتأكيد لن يتقبل الحزب المسيحي الديمقراطي أن يكون حزبا ذا شعبية أدنى من 30%".

ولم يستبعد براون إمكانية تشكيل ائتلاف حاكم يضم حزبه والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر، مشيرا في الوقت نفسه إلى إمكانية استمرار الائتلاف الحاكم الحالي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وقال: "لا يمكن للحزب الاشتراكي الديمقراطي أن يدعي أنه الحاسم الوحيد".