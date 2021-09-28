رئيس الوزراء اللبناني: لن نسمح بتحويل لبنان إلى منصة لاستهداف العالم العربي

كد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الإثنين، أن حكومته لن تسمح بتحويل لبنان إلى منصة لاستهداف دول العالم العربي.

وقال ميقاتي في مقابلة مع قناة "إل.بي.سي" اللبنانية، إنه "يتابع شخصياً ملف انفجار بيروت لكنه لم يتدخل بعمل القضاء"، معربا عن أمله ألا يتم عزل قاضي التحقيق الرئيسي.

وأضاف: "أدرك تماما أنني لم أنل لغاية اليوم ثقة المواطن اللبناني، والوضع الذي نعيش فيه الكل يعرفه"، متسائلا هل من المسموح أن يذل اللبناني على محطات البنزين؟ ولا يحصل على حبة دواء؟!

وعن تجميد التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت وعمل القاضي طارق البيطار، شدد رئيس الحكومة على أن "المحقق العدلي صاحب كفاءة ومصداقية ونزاهة بحسب ما أسمعه عنه، علما إنني لا أعرفه شخصيا".

وأضاف: "نريد معرفة الحقيقة الكاملة في ملف انفجار بيروت وأنا شخصياً أتابع الموضوع وعلى اتصال دائم بوزير العدل، ونحن بدأنا نأخذ الاحتياطات الأمنية بشأن التهديدات التي قيل إنها طالت القاضي بيطار".