وزيرة الصحة: بدء استقبال طلبة الجامعات لتلقي لقاحات فيروس كورونا بداية من اليوم

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وزيرة الصحة: إتاحة التسجيل وتلقي اللقاح لطلبة الجامعات ب 270 مركز شباب على مستوى الجمهورية ضمن ال 1100 مركز



وزيرة الصحة: إرسال رسائل بأماكن تلقي اللقاح خلال 24 ساعة فقط من التسجيل لطلبة الجامعات