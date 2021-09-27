متحف نمساوي يعرض لوحات موديلياني للنساء العاريات

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تسببت وجوههن الطويلة وأجسادهن المستلقية وجمالهن الغريب في فضيحة عندما تم عرضها للمرة الأولى على الملأ.

ولم يحقق الرسام الإيطالي أميديو موديلياني (1884 – 1920) شهرة عالمية برسومات النساء العاريات إلا بعد وفاته.

وفي الذكرى المئة لوفاته، يخصص متحف ألبرتينا في فيينا معرضا لأعماله ولكنه جاء متأخرا جراء الجائحة.

ويمكن رؤية معرض "موديلياني- ثورة البدائي" الذي يضم أكثر من 120 لوحة زيتية وتمثالا ورسمة، في العاصمة النمساوية حتى التاسع من يناير، ووفقا للمتحف، يجسد المعرض "إسهام (موديلياني) الرائع والفردي تماما لتاريخ الفن".

نجح الرسام في بناء جسر بين القديم والحديث وكذلك بين أنواع الفنون المختلفة، وتقارن أعماله مع رواد الطليعة الفرنسية المعاصرة من بابلو بيكاسو إلى أندري دريان.

توفى موديلياني جراء السل في باريس 1920 في عمر الخامسة والثلاثين فقط، حيث عانى من مرض الرئة لسنوات كثيرة. وخلال مسيرته القصيرة، قدم الكثير من التحف الفنية كرسام ومثّال.

والآن تباع لوحات النساء العاريات التي رسمها مقابل مبالغ هائلة. وفي 2015، جرى عرض لوحته "العارية المستلقية" مقابل 4ر170 مليون دولار. وهذا يجعل هذه اللوحة بين أعلى اللوحات سعرا التي تباع على الإطلاق في مزاد.