روسيا للاتحاد الأوروبي: إمدادات الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا غير مقبولة

أبلغ نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى روسيا رولاند جالارغ، أن المساعدة العسكرية الفنية إلى أوكرانيا، بما في ذلك إمدادات الأسلحة الفتاكة، غير مقبولة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية -في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء- "لقد تمت الإشارة إلى عدم قبول تصريحات جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي وغيره من كبار المسئولين في الاتحاد الأوروبي بشأن البيانات التي تتعلق ببلدنا وإمدادات الاتحاد الأوروبي المستمرة من المساعدة العسكرية الفنية إلى أوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة الفتاكة"، وذلك عند تقديم السفير الأوروبي الجديد نسخ من أوراق اعتماده.

وبحسب الوزارة، ناقش الجانبان القضايا الإشكالية في العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وقدم الجانب الروسي تقييمات مبدئية للوضع المتأزم للعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي التي دفعتها بروكسل إلى طريق مسدود وتم التركيز بشكل خاص على عدم مقبولية مظاهر رهاب روسيا والعدوانية ضد المواطنين الروس والمتحدثين باللغة الروسية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ولفت نائب وزير الخارجية الروسي إلى ما أسماه بـ"الطبيعة التمييزية" لقرار الاتحاد الأوروبي بشأن التعليق الكامل لاتفاق إجراءات إصدار التأشيرات المبسطة وإجراءات بعض الدول التي تمنع تأشيرات الدخول لفئات معينة من المواطنين الروس، والتدخل في الشئون الداخلية لروسيا.

واتفق ألكسندر جروشكو والسفير الأوروبي الجديد على الحفاظ على الاتصالات الدبلوماسية "حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".