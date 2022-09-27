أعلن الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة بلبنان، اللواء الركن محمد خير، العثور على جثث عائلة لبنانية كاملة مكونة من أب وأم و4 أبناء بين ضحايا حادث غرق مركب لبناني يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل طرطوس السورية.

وأكد خير، اليوم الثلاثاء، أنه تم العثور على جثث أبناء "عائلة العكاري"، الذين تم انتشالهم من البحر في سوريا بسبب غرق المركب الذي كان يقلّهم، موضحا أنه سيتم تسليمهم لعائلتهم في عكار شمالي لبنان بعد ان يتسلمهم الصليب الأحمر اللبناني من الهلال الأحمر السوري.

وكان مركب لبنان قد غادر سواحل مدينة المنية بمحافظة الشمال اللبناني يوم الخميس الماضي قبل أن يتعرض للغرق قبالة ساحل طرطوس السورية بعد قرابة يوم من إقلاعه وعلى متنه عشرات المهاجرين غير الشرعيين من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية؛ مما أسفر عن وفاة أكثر من 100 شخصا وفقدان آخرين، فيما تم إنقاذ 20 شخصًا فقط.