البرهان يجدد التأكيد على انسحاب الجيش من العملية السياسية بالسودان

التقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيت ويبر.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الثلاثاء، أكد اللقاء أهمية الوصول إلى توافق وطني بأسرع فرصة، لتجنيب البلاد المخاطر المترتبة على ذلك.



وأكد رئيس مجلس السيادة، على ضرورة جلوس المكونات السياسية في البلاد من أجل التوصل لحلول، مشيراً إلى ضرورة تحقيق التوافق بين القوى السياسية، من أجل استقرار الفترة الانتقالية.



وجدد «البرهان» التأكيد، على انسحاب المؤسسة العسكرية من العملية السياسية، وأن ينحصر عملها في قضايا الأمن القومي والدفاع.



من جانبها أكدت المبعوثة الأوروبية حرصها على التواصل مع جميع القوى السياسية لدفعها نحو التوافق، دون انحياز لأي طرف من الأطراف، وذلك بهدف الإسراع في التوصل لتوافق، يقود لتشكيل حكومة مدنية لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية، والتحضير للانتخابات الحرة والنزيهة.