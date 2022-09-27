جروسي يتحدث مع طهران حول الضمانات الأمنية العالقة

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التقى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي لإجراء محادثات في فيينا.

ونشر جروسي تغريدة عبر تويتر مساء الاثنين قال فيها: "لقد استؤنف الحوار مع إيران بشأن توضيح قضايا الضمانات العالقة".

وقال إنه التقى إسلامي في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا.

وقبل أسبوع ونصف، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إنه لن يكون مستعدا للتوصل إلى اتفاق نووي مع الغرب حتى يتم حل الخلاف بشأن تحقيق تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأرادت الوكالة الوصول إلى ثلاثة مواقع اتهمت فيها إيران بعدم القدرة على تفسير الآثار المشعة.

وقال جروسي إنه لا يعتقد أن البرنامج النووي للبلاد مدني بحت بطبيعته وهو ما تنفيه إيران بشدة.

وفي الأسبوع الماضي دافع رئيسي عن برنامجه النووي الوطني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وقال إن بلاده تسعى من منطلق نوايا سلمية فقط.

كما انتقد الولايات المتحدة لخروجها من الاتفاق النووي الإيراني خلال رئاسة دونالد ترامب. وتتفاوض الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا مع إيران لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015 الذي يهدف إلى منع البلاد من صنع قنبلة نووية.

وتم تعليق الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة في عام 2018. والهدف من المحادثات الجارية هو رفع العقوبات الأمريكية عن إيران وإعادة فرض القيود على برنامج طهران النووي.

وأشارت أحدث التطورات إلى أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود مرة أخرى.