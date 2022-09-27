فرق إدارة الأزمات في الدنمارك والسويد تناقش التسرب في خطي غاز نورد ستريم 1 و2

من المقرر أن تجتمع فرق إدارة الأزمات في الدنمارك والسويد لمناقشة الوضع عقب اكتشاف ثلاث مواضع تسرب في خطي غاز "نورد ستريم 1" و "نورد ستريم 2" اللذين يمتدان من روسيا إلى أوروبا عبر بحر البلطيق.

وقالت وزيرة خارجية السويد آن ليندي لصحفية "أفتونبلادت"، اليوم الثلاثاء، إن العديد من الوزارات والهيئات الحكومية ممثلة في محادثات إدارة الأزمة.

وتواصلت الوزيرة مع نظيرها الدنماركي جيبي كوفود، ومن المقرر عقد اجتماعات، عن بُعد، مساء اليوم.

وقالت الوزيرة للصحيفة: "لا أريد التكهن بشأن (ما حدث).. علينا التأكد تماما مما حدث وكيف يؤثر على أمننا".

وفي الدنمارك، قال كوفود، عقب اجتماع مع لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، إن ممثلي العديد من الهيئات الحكومية اجتمعوا لمناقشة كيفية مواجهة التسرب بخطي غاز "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2".

وتأتي هذه التطورات بعد اكتشاف ثلاثة مواضع تسرب في خطي الغاز، اثنين في المياه الدنماركية، وواحد في المياه السويدية.