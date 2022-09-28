بوتين ينتقد السياسة التي ينتهجها الغرب في سوق الغذاء العالمي

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، النهج الذي يسلكه الغرب فيما يتعلق بأزمة الغذاء، مُشيرًا إلى أنه يضر بسوق الغذاء العالمي.

وأشار بوتين، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، إلى أن تكلفة المواد الغذائية في السوق العالمية عادت إلى مستوياتها في بداية العام، لكنها في الوقت نفسه أرتفعت بنسبة 40٪ مما كانت عليه في عام 2020.

وشدد الرئيس الروسي على أن "هذا يعد نتيجة مباشرة، دون أي مبالغة، لسياسة النهب التي تنتهجها الدول الأغنى، والتي تستمر في شراء المنتجات الغذائية بكثافة".

كما سلط الضوء على حقيقة أن الواردات الغذائية للولايات المتحدة في الربع الثاني من العام الجاري بلغت 218.6 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغت فيه نسبة واردتها من الغذاء 185.1 مليار دولار.

واختتم بوتين قوله "إنه من المهم أن نلاحظ أن حجم الواردات الأمريكية يفوق الصادرات بنحو 22.3 مليار دولار، وفي السنوات السابقة تجاوزت صادراتها نسبة الواردات، ما يعني أن الولايات المتحدة تستورد اليوم من الأسواق العالمية أغذية أكثر مما تبيعه".