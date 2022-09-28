جماعة الحوثي تشدد على مطالبها لاستمرار الهدنة الإنسانية في اليمن



شددت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء اليوم الثلاثاء، على مطالبها لاستمرار الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن.



وقال محمد عبدالسلام، المتحدث الرسمي باسم الجماعة ورئيس وفدها المفاوض، خلال لقائه مع المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندربج، "أكدنا على موقفنا الثابت بفتح مطار صنعاء، وموانئ الحديدة(غرباً) دون عوائق، وصرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين".



وأوضح أنه "لا جدية ولا مصداقية لأي حديث عن السلام في اليمن مالم يتم البدء بتنفيذ هذه الملفات الإنسانية الملحة التي تمثل مطلباً لكل اليمنيين".



وكان المبعوث الأممي قد أعلن عن تقديم اقتراح لأطراف الصراع (الحكومة الشرعية والحوثيين) لتمديد الهدنة في البلاد، والتي من المقرر أن تنتهى مطلع أكتوبر المقبل.



وبدأت الهدنة بين الحكومة الشرعية، والحوثيين في 2 أبريل الماضي، في ظل استمرار الاتهامات بين الجانبين بشأن ارتكاب خروقات.