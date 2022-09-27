زيلينسكي يلقي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم

يلقي الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي كلمة أمام جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء تركز على الاستفتاءات التي أجرتها روسيا لضم مناطق من أوكرانيا، والتي وقوبلت بإدانة دولية.

وأكدت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية، أن وفد أوكرانيا في الأمم المتحدة هو الذي طلب أن يدلي زيلينسكي بكلمة. وقالوا إن من المتوقع أن تحاول روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) منع إلقاء الكلمة عبر الفيديو.

وفي مواقف مشابهة، فشلت محاولات موسكو. وفي عمليات التصويت الإجرائية مثل هذه، لا يحق للدول دائمة العضوية مثل روسيا حق النقض، لكنها تحتاج إلى تأمين موافقة ما لا يقل عن 9 أعضاء من الأعضاء الـ15 بالمجلس.

وفي أوكرانيا، تم تنظيم استفتاءات منذ يوم الجمعة في أربعة أقاليم تحتلها روسيا وهي خيرسون ودونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا بشأن الانضمام إلى روسيا.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الضم المحتمل لأراضي أوكرانية إلى روسيا بأنه انتهاك للقانون الدولي.