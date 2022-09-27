استقالة كبير المحققين في قضية الطلاب المفقودين في المكسيك

قال الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الثلاثاء، إن كبير المحققين في قضية الطلبة الـ43 الذين فقدوا قبل ثمانية أعوام استقال.



وأوضح الرئيس أن عمر جوميز تريخو، الذي كان قريبا من أقارب الضحايا، استقال بعد خلافات داخل مكتب المدعي العام.



وفي الفترة الأخيرة، تم إلغاء العشرات من مذكرات الاعتقال التي كانت قد صدرت بالفعل، ومن بينها 16 مذكرة اعتقال بحق أعضاء بالقوات المسلحة.



يشار إلى أنه في سبتمبر 2014، فقد 43 شابا كانوا يدرسون في كلية تدريب معلمين ريفية في أيوتزينابا في مدينة إجوالا أثناء سفرهم في حافلات كانوا قد سرقوها.



وقد طاردهم ضباط شرطة فاسدون وتردد أنه تم تسليمهم إلى عصابة "جيريروز" الإجرامية لأسباب غير معروفة.



وفي الذكرى السنوية الثامنة لاختفاء الطلبة أمس الاثنين، انتقدت عائلاتهم التحقيق. وناشد لوبيز أوبرادور العائلات أن تثق في السلطات.