إغلاق صناديق الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا بدونباس وخيرسون وزاباروجيا

أغلقت مراكز الاقتراع فى الاستفتاء على الانضمام الى روسيا أبوابها، اليوم الثلاثاء، في دونباس ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيا بعد 5 أيام من التصويت شهدت إقبالا كثيفا.

وأعلنت اللجان الانتخابية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن عملية فرز الأصوات فى الاستفتاء على انضمام دونباس ومقاطعتي زاباروجيا وخيرسون إلى روسيا قد بدأت بالفعل.

وأضافت أن نسبة الإقبال في خيرسون تجاوزت 63%، و66% في مقاطعة زاباروجيا، في حين تجاوزت نسبة المشاركة 90% في لوجانسك، وبلغت نحو 87% في دونيتسك.

يذكر أن مراكز التصويت فتحت أبوابها في دونيتسك ولوجانسك وزابوروجيا وخيرسون هذا الصباح في آخر أيام استفتاءات الانضمام لروسيا بعدما تم التصويت في الأيام الأربعة السابقة بالمنازل لأسباب أمنية.

وأفادت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، بأن أكثر من 100 مراقب دولي من 40 دولة يشاركون في مراقبة التصويت في الاستفتاءات.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022، عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو، التي اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة"، ودخلت في مواجهات عسكرية مع الجيش الأوكراني.

وفي سياق منفصل، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواصل، اليوم الثلاثاء، المحادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مدينة سوتشي.

وردا على سؤال عما إذا كانت إمكانية تقديم قرض بقيمة 5ر1 مليار دولار إلى بيلاروسيا لتنفيذ برامج الواردات المتبادلة قد تم مناقشتها أو ما إذا كان قد تم اتخاذ قرار بشأنها، أوضح بيسكوف أن المحادثات لا تزال جارية، مشيرا إلى أن جدول أعمال الرئيس الروسي يتضمن اليوم اجتماعا حول أعمال الزراعة الموسمية، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو صرح، أمس الاثنين، خلال لقائه بنظيره الروسي في مدينة سوتشي، بأن الغرب توقع أن تنهار روسيا وبيلاروسيا لكنهما سيواصلا السير بشجاعة.

وقال لوكاشينكو "إننا تحدثنا كثيرا عن خططنا وآفاقنا وقمت بتحليل جميع التعليمات التي أعطيتها للحكومة وعمليا ليس لدينا إخفاقات، وهناك تطور لاقتصاداتنا والوجود العام لدولنا بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية".