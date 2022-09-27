 انتشار الجيش اللبناني بعد قطع الأهالي طريق احتجاجا على استمرار توقيف أبنائهم - بوابة الشروق
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انتشار الجيش اللبناني بعد قطع الأهالي طريق احتجاجا على استمرار توقيف أبنائهم

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 - 9:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 - 9:13 م

قام أهالي موقوفين في أحداث الطيونة بقطع الطريق عند مستديرة الطيونة ببيروت؛ للمطالبة بإطلاق سراح ثلاثة من أبنائهم تم إيقافهم على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة الطيونة في أكتوبر الماضي.

ونفذ الجيش اللبناني انتشارا أمنيا في المنطقة على إثر قيام الأهالي مساء اليوم الثلاثاء بإحراق الإطارات عند مستديرة الطيونة، احتجاجاً على استمرار توقيف ابنائهم، مطالبين بإخلاء سبيلهم.

وكان اشتباكا وتبادلاً لإطلاق النار قد وقع في 14 أكتوبر الماضي في منطقة الطيونة، بدارو في بيروت، أثناء توجه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام أمام قصر العدل في بيروت مما أدى إلى مقتل سبعة مواطنين وإصابة 32 بجروح.

وأوقفت القوى الأمنية عدداً من الأشخاص على خلفية الاشتباكات.

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