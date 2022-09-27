الرئيس التركي: البحر المتوسط ​​مخضب بالدماء والدموع

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليونان بشدة مجددا بسبب تعاملها مع اللاجئين في البحر المتوسط.



ووفقا لمكتب الرئاسة التركية، قال أردوغان اليوم الثلاثاء، إننا لا نقبل أن يكون بحر إيجه والبحر المتوسط مخضبين بالدماء أو الدموع أو العداء.



وأضاف: نريد السلام والطمأنينة من كل قلوبنا.



وانتقد أردوغان، اليونان بالفعل يوم الثلاثاء الماضي، خلال مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بسبب تعاملها مع اللاجئين، واتهم البلاد برد فعل غير قانوني ووقح.



كما تتهم أنقرة اليونان بعسكرة الجزر في شرقى بحر إيجة، وهو ما يخالف المعاهدات الدولية.



ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله إن الأسلحة التي تم تكديسها في تراقيا الغربية، وفي الجزر لا تعني شيئا بالنسبة لنا لأن قوتنا وقدراتنا تفوق تلك التي لديهم بكثير. وقال إنه كان احتلالا في السر.



وقال أردوغان أمس، إن حكومته ستدافع عن حقوق بلاده ومصالحها ضد اليونان بأي وسيلة ضرورية.



ولطالما عرض رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إجراء محادثات مع الرئيس التركي. ومع ذلك، رفض أردوغان حتى الآن لقاء الممثلين اليونانيين.



يشار إلى أن العلاقات بين الدولتين العضوين في الناتو متوترة في الوقت الحالي. وتدفع أنقرة بأن اليونان تنتهك كلا من معاهدة لوزان لعام 1923 ومعاهدة باريس عام 1947 من خلال عسكرة الجزر.



وتبرر أثينا من جانبها أعمال العسكرة على أساس التهديد من تركيا والحق في الدفاع عن النفس.