أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية قرارا اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الطعن المباشر على قانون الانتخاب ورفض طلب وقف انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) المقدم من عدد من المحامين.



وقالت وسائل إعلام كويتية، إن "غرفة المشورة في المحكمة الدستورية قضت بعدم قبول الطعن بمرسومي البطاقة المدنية وضم المناطق، ورفضت الطلب المستعجل بوقف الانتخابات"، مشيرة إلى أنه بحسب القرار الصادر، ستجرى انتخابات مجلس الأمة يوم الخميس المقبل.



وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أصدر في أغسطس الماضي، مرسوما بتحديد يوم 29 سبتمبر المقبل موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، وذلك بعد إعلان حلّه في وقت سابق.



وأعلن ولي عهد الكويت نائب أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في يونيو الماضي، حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عامة، في ظل استمرار الأزمة السياسية القائمة في البلاد.



وعلى مدى الأشهر الماضية، شهدت الكويت أزمة حادة بين الحكومة التي قدمت استقالتها أكثر من مرة، ومجلس الأمة ما أسفر عن وجود حالة من الجمود السياسي في البلاد، ويتمتع مجلس الأمة بنفوذ قوي يخوّله استجواب رئيس الحكومة والوزراء والتصويت على حجب الثقة.