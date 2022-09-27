 ستاندرد آند بورز: الحكومة الإيطالية الجديدة تواجه خيارات صعبة - بوابة الشروق
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ستاندرد آند بورز: الحكومة الإيطالية الجديدة تواجه خيارات صعبة

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 - 11:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 - 11:34 ص

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، إن الحكومة الإيطالية الجديدة ستواجه "خيارات صعبة" في ظل الركود الاقتصادي في أوروبا، وارتفاع مستوى الدين في البلاد.

وذكرت محطة "سكاي تي جي 24" الإخبارية الإيطالية، مساء أمس الاثنين، أن الوكالة ترى أن مساحة المناورة فيما يتعلق بالميزانية "محدودة"، في ظل الديون التي يجب أن تستقر دون 138% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري، والعجز المتوقع أن يبلغ 6.3%.

وأضافت: "رغم ذلك، لا نتوقع مخاطر وشيكة في الميزانية حتى تتولي الحكومة الجديدة مهامها".

وتوقعت "ستاندرد آند بورز" حدوث "ركود طفيف" في إيطاليا، وخفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي للبلاد من 3.4% إلى 3.1% العام الحالي، على أن يتراجع بنسبة 0.1% العام المقبل.

وأضافت الوكالة أنها تتوقع "تباطؤا واضحا" للنمو في منطقة اليورو بأكملها.

وخفضت توقعاتها لمعدل النمو في المنطقة، التي تضم 19 دولة، من 1.9% إلى 0.3% العام المقبل.


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