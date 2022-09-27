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مصر
الرئيس السيسي: عرض معوقات الاستثمار لا يعني وجود عيب في الحكومة أو الدولة
الرئيس السيسي: جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أحدثتا صدمة كبيرة على مصر والعالم
السيسي: نشجع رجال الأعمال على المساهمة في إعداد وتأهيل خريجي المدارس الفنية لسوق العمل
الرئيس السيسي: حجم القطاع الخاص في مصر يصل إلى 75%
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سلطنة عمان تحقق إنجازا عالميا بالقضاء على انتقال الإيدز من الأم إلى الطفل
رئيس وزراء باكستان يزور اليوم مقاطعة دادو المتضررة من الفيضانات
الجيش الأوكراني: ارتفاع قتلى روسيا إلى 57 ألفا و750 جنديا منذ بدء العملية العسكرية
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تقرير: الكويكبي قائد الاتفاق السعودي يخضع لتدريبات مكثفة في دبي
مرتضى يرد على تزوير عقد الجزيري.. ويؤكد: اللجان سبب رحيل جنش
رسيما.. الأهلي يتعاقد مع الكوبي يوندر جارسيا
رأي
فن
ياسمين صبري: بخاف من الظلام والمرتفعات ولا أشاهد أفلام الرعب
اليوم.. مسارح الإسكندرية تستقبل عروض من مصر وتونس وكوسوفو ضمن مهرجان الإسكندرية
فيلم حدث ذات مرة على القهوة يشارك في مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان المصري الأمريكي
ياسمين صبري: أحضر لإطلاق علامة تجارية لمستحضرات التجميل
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مواطن
الثلاثاء 27 سبتمبر 2022.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية
البنك المركزي المصري يحصد النصيب الأكبر من جوائز التحالف الدولي للشمول المالي
27 سبتمبر 2022.. الدولار يسجل 19.44 جنيه للشراء و19.55 للبيع في بداية التعاملات
حوادث وقضايا
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالعجوزة
ضبط المتهم بالتعدي على مواطن ووالدته بسلاح أبيض في دمياط
الجيزة: غلق كلى لبعض مطالع ومنازل كبارى 15 مايو وأحمد عرابى لمدة شهرين
النيابة تعقد دورة تدريبية في أصول التحقيق الجنائي لأعضاء هيئة الادعاء بسلطنة عمان
تليفزيون
ياسمين صبر