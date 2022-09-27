إيطاليا تسجل 10 آلاف و6 إصابات جديدة بكورونا و32 حالة وفاة

سجلت إيطاليا 10 آلاف و6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و32 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 22 مليونا و313 ألفا و612، والوفيات إلى 176 ألفا و912 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، أيضا أنه تم إعطاء 140 مليونا و645 ألفا و239 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.