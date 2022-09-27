جامعة الدول العربية: نتابع بقلق كبير الاشتباكات العنيفة بمدينة الزاوية الليبية



وأضافت الجامعة، في بيان، أنه في الوقت الذي تُعزي فيه، ذوي الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، فإنها تجدد الدعوة لجميع الفاعلين بالسعي الجاد لحقن دماء المدنيين الليبيين، والكف عن ترويعهم، والعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال المتسببين في تلك الاشتباكات.



وأكد مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على ضرورة إنهاء حالة المواجهات المسلحة الدموية التي تندلع بين فترة وأخرى في العاصمة الليبية طرابلس وسواها من المدن الليبية، من خلال العمل على تحصين اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، ضد خطر الانهيار الداهم، وأهمية سعي المؤسسات الليبية الحثيث والعاجل نحو التوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات التي باتت مطلباً محلياً ودولياً مُلحاً.