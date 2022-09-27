العائلة المالكة في بريطانيا تعود إلى أداء واجباتها بعد انتهاء فترة الحداد

بدأ أعضاء العائلة المالكة في بريطانيا وأسرهم العودة إلى أداء واجباتهم الرسمية بعد انتهاء فترة الحداد الملكي على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وذكرت وكالة الأبناء البريطانية "بي آيه ميديا" أن الأعلام كانت منكسة حتى الساعة 8 صباحا (0700 بتوقيت جرينتش)، اليوم الثلاثاء.

وفي هذه الأثناء، سيزور أمير ويلز الجديد وليام، وزوجته كيت، أميرة ويلز، هذا البلد للمرة الأولى منذ حصولهما على لقبيهما.

وبعد وفاة الملكة في 8 سبتمبر، لم يقم أفراد العائلة المالكة بالواجبات الرسمية إلا عند الضرورة.

وسيقضي وليام وكيت اليوم في أنحاء ويلز. وسيبدآن بزيارة مدينة "هولي هيد" في جزيرة "أنجلزي" شمالي ويلز، ثم مدينة "سوانزي"، جنوب غربي ويلز.

وقام الملك تشارلز الثالث بمهمة رسمية واحدة، خلال فترة الحداد، وهي إجراء اتصال هاتفي مع المستشار كواسي كوارتنج، وزير المالية في الحكومة البريطانية الجديدة، مساء الخميس الماضي، أي عشية الإعلان عن ميزانية جديدة تتضمن خفضا في الضرائب. وسافر الملك إلى اسكتلندا بعد فترة وجيزة من تشييع جنازة الملكة، يوم الاثنين الماضي. وربما يبقى بمنزله في بيركال حتى أوائل أكتوبر، وفقا للتقليد الذي وضعته الملكة الراحلة.

وكانت الملكة تقضي عادة حوالي 10 أسابيع في قصرها باسكتلندا خلال فصل الصيف، ثم تعود إلى لندن قبل وقت قصير من بدء جلسة البرلمان في الخريف.

ومن المرجح أن يكون التخطيط جاريا لتتويج تشارلز. واستمعت محكمة "لافندر هيل" جنوبي لندن إلى اقتراح بتحديد موعد للحدث الوطني المتوقع العام المقبل.