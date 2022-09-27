اجتماعات أردنية سعودية لمناقشة اتفاقيات الربط الكهربائي

ناقش اجتماع، ترأسه عن الجانب الأردني مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، مع وفد سعودي برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء الطاقة المهندس مازن بن علي البهكلي، الاتفاقيات الثلاث الخاصة بمشروع الربط الكهربائي الأردني-السعودي.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، يتوقع الانتهاء من الاتفاقيات وتوقيعها رسمياً قبل نهاية العام الحالي، حيث سيتم توقيع اتفاقية تنفيذية واتفاقية تشغيلية وأخرى تجارية.

وقال الرواشدة في تصريح صحفي اليوم إن الجانبين توافقا على أن يتم في النصف الثاني من عام 2025 تشغيل المشروع تجاريا.

وأضاف أن الجانبين ناقشا خلال اجتماعات عقدت في عمان على مدى يومين، سير العمل بمشروع الربط الكهربائي الأردني-السعودي وبما يعزز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

وأكد الرواشدة أهمية المشروع في "تعزيز استقرارية وموثوقية الشبكة الكهربائية في البلدين من خلال توفير الدعم والاحتياطي اللازم، إضافة الى تبادل الطاقة الكهربائية في أوقات ذروة الأحمال الكهربائية لدى الجانبين من خلال الاستفادة من التنوع والتباين الذي يطرأ على الطلب اليومي والموسمي على الكهرباء".

وكان الأردن والسعودية وقعا في أغسطس 2020 مذكرة تفاهم لتحقيق الربط الكهربائي بين البلدين لاستكمال الربط الكهربائي العربي، خاصة وأن البلدين مشتركان في مجموعتي الربط الخليجي والربط الثماني على التوالي.

وسيكون هذا المشروع، بعد تنفيذه، أحد محاور الربط في مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل الذي سيكمل الربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع دول المشرق العربي وبقية الدول العربية في شمال أفريقيا ويعزز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء ومشاركة الطرفين فيها.

واناطت مذكرة التفاهم بشركتي الكهرباء الوطنية (الأردن) والشركة السعودية للكهرباء إعداد اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي اللازمة.