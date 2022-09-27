 الجيش الصومالي يقتل 11 من جماعة الشباب ويستعيد مدينة استراتيجية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الصومالي يقتل 11 من جماعة الشباب ويستعيد مدينة استراتيجية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 - 4:05 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 - 4:05 ص

 استعادت قوات الجيش الوطني الصومالي بالتعاون مع السكان المحليين السيطرة على منطقة “بق أقبلي” بمحافظة هيران جنوب وسط الصومال .

صرح بذلك لوسائل اعلام الدولة نائب قائد الكتيبة السادسة عشر لقوات الكوماندوز المقدم حسن محمد عثمان، حسبما ذكرت اليوم الاثنين وكالة الأنباءالصومالية (صونا) .

وتمكنت القوات المسلحة خلال العملية العسكرية من قتل 11 عنصرا من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ويعني تحرير منطقة “بق أقبلي” أن الإرهابيين فقدوا السيطرة على مدينة استراتيجية مهمة.

يذكر أن قوات الكوماندوز نفذت مؤخرا عملية أمنية في منطقة بق أقبلي، حيث قتلت 18 إرهابيا، فيما دمر الجيش قواعد تابعة للإرهابيين هناك

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