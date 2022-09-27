آية سماحة تكشف كواليس مشاركتها مع هنا الزاهد في سيب وأنا أسيب

ياسمين صبري: بخاف من الظلام والمرتفعات ولا أشاهد أفلام الرعب

اليوم.. مسارح الإسكندرية تستقبل عروض من مصر وتونس وكوسوفو ضمن مهرجان الإسكندرية