 قطر وأمريكا توقعان إعلانا مشتركا بشأن تبادل المعلومات المتعلقة ببطولة كأس العالم - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 3:12 م القاهرة القاهرة 24°