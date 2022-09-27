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مصر
برلمانية تدعو الحكومة للإسراع في مناقشة ارتفاع معدلات حودث السير
بالإحصائيات.. أحدث الأرقام حول مجالي الطاقة وتغير المناخ في مصر
وزير المالية: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.. أولوية رئاسية لتحسين خياة المواطنين
مزايا واستثناء.. تفاصيل عروض تذاكر الطيران المخفضة للأسر المصرية
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الدفاع الأرمينية: الوضع الحدودي مع أذربيجان مستقر نسبيا
وزيرة البيئة الألمانية تتعهد بتحسين جودة مياه الأنهار بعد نفوق أسماك
رصد تسرب غاز في موقعين من «نورد ستريم 1» في بحر البلطيق
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أيوب: أسعار اللاعبين لا تناسب القيمة التسويقية للدوري المصري
صلاح يغادر مصر
رافينيا يطالب برشلونة بالحفاظ على رافينيا أمام تونس
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آية سماحة تكشف كواليس مشاركتها مع هنا الزاهد في سيب وأنا أسيب
ياسمين صبري: بخاف من الظلام والمرتفعات ولا أشاهد أفلام الرعب
اليوم.. مسارح الإسكندرية تستقبل عروض من مصر وتونس وكوسوفو ضمن مهرجان الإسكندرية
فيلم حدث ذات مرة على القهوة يشارك في مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان المصري الأمريكي
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الثلاثاء 27 سبتمبر 2022.. الذهب يعاود الارتفاع وعيار 21 يسجل 1130 جنيها
البيئة: ندعم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة نحو الصناعه الخضراء
وزير التجارة: 2.7 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا خلال 2021
حوادث وقضايا
تأجيل دعوى إثبات نسب ضد لاعب كرة بالزمالك لـ 8 نوفمبر
ضبط 16 ألف قضية في مجال الأمن الاقتصادي