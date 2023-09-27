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أعلن مكتب النائب العام البلجيكي إلقاء القبض على 25 مشتبها بهم في البلاد، اليوم الأربعاء، خلال 12 مداهمة في إطار تحقيقات في الاتجار البشر والاستغلال الجنسي.

وقامت الشرطة بتفتيش 56 منزلا في العاصمة بروكسل، وفي انتويرب وليجه وإيست فلاندرز. وبمقتضى أوامر قضائية، جرى إغلاق 30 من دور ممارسة الرذيلة في ضاحية بروكسل-نورث المعروفة بانتشار البغاء بها.

وقال مكتب النائب العام في بيان صحفي إن المداهمات تأتي في إطارتحقيق في الإتجار في نساء من نيجيريا وغانا.

ويواجه المشتبه بهم اتهامات بوضع نيجيريات في نوافذ بيوت البغاء، ومطالبتهن بأجور باهظة.

وأفاد البيان الصحفي بأنه إضافة إلى اعتقال 25 شخصا، تم احتجاز 23 آخرين إثر المداهمات.

وسوف يقرر أحد القضاة ما إذا كان سيتم إحالة المشتبه بهم إلى المحاكمة.