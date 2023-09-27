أصدرت السلطات القضائية الإيرانية أحكاما بالإعدام بحق 4 متهمين من أصل 11 في قضية توزيع مشروبات كحولية فاسدة أدت خلال يونيو الماضي إلى وفاة 17 شخصا وتسمم 191 فقد بعضهم أبصارهم، وذلك وفقا لما جاء في موقع "روسيا اليوم".

وأكد المتحدث باسم جهاز القضاء الإيراني مسعود ستايشي، أن القضاء الإيراني بسبب حساسية الموضوع تلقى تعليمات رئيس الجهاز غلام حسين محسني إيجئي وحاكم 11 شخصا بتهمة الإفساد في الأرض، وارتكاب الجريمة بحق أشخاص من خلال توزيع مواد سامة وخطيرة، مبينا أن المتهمين اشتروا الكحول الصناعي من مالك مصنع للمعدات الطبية واستخدموها في إعداد المشروبات الكحولية وتوزيعها.

وأفاد بأن المتهم الأول، بدلا من تأمين كحول إيثانول لاستخدامات صحية قام بإعداد كحول ميثانول الصناعية وبيعها، مشيرا إلى أن المتهم على الرغم من أنه خريج كيمياء وزع الكحول لإنتاج مشروبات كحولية من دون إجراء اختبارات لازمة.

وأوضح أن المتهم الرابع كان يملك محلا لبيع المستلزمات الطبية لكنه تحت هذا الستار باع المشروبات الكحولية السامة المغشوشة، لافتا إلى أن القضاء حكم على المتهمين الأربعة الأوائل بالإعدام وعلى المتهمين من الرابع إلى التاسع بالسجن 5 سنوات وعلى المتهم العاشر.

يذكر أنه في السنة المنتهية في مارس قضى 644 شخصا بعد استهلاك "مشروبات كحولية مغشوشة" حسبما أعلن معهد الطب الشرعي الإيراني، بزيادة 30% عن فترة 12 شهرا السابقة.

وفي أوج وباء كوفيد عام 2020، لقي 210 إيرانيا حتفهم إثر استهلاكهم كحولا مغشوشة اعتقدوا أنها دواء للفيروس.