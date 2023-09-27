بن سلمان يعزي ملك البحرين بمقتل جنديين بحرينيين على الحدود اليمنية السعودية

أعرب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، عن تعازيه خلال اتصال هاتفي بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بمقتل عنصرين أمنيين بحرينيين قرب الحدود السعودية اليمنية.

ووفق وسائل إعلام سعودية فقد "أجرى بن سلمان اتصالا هاتفيا بجلالة بملك البحرين، عبر خلاله عن تعازيه في الشهيدين من منسوبي قوة الواجب المشاركة من البحرين بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل".

بدوره، أعرب الملك حمد بن عيسى "عن شكره وتقديره لبن سلمان على ما أبداه من مشاعر تجاه الشهيدين والمصابين، وحكومة وشعب البحرين، وتأكيده اعتزاز مملكة البحرين بشهدائها أثناء قيامهم بواجبهم الوطني".

واستعادت البحرين الثلاثاء جثتي ضابط وجندي قتلا على الحدود السعودية اليمنية يوم الاثنين جراء هجوم بطائرة مسيرة شنه الحوثيون.

ونظمت مراسم رسمية في مطار المنامة بمشاركة حرس الشرف البحريني حضرها كبار المسؤولين العسكريين.

وقد أعلنت قوة دفاع البحرين الاثنين الماضي مقتل ضابط ومجند وسقوط عدد من الجرحى جراء هجوم لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) بمسيرة على مواقع القوات البحرينية قرب الحدود السعودية اليمنية.