اعتقال رئيس وكالة الإحصاء الوطنية في زيمبابوي بتهمة الفساد

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اعتقلت لجنة مكافحة الفساد في زيمبابوي رئيس وكالة الإحصاء الوطنية في البلاد، تاجوما ماهوندي، بسبب مزاعم بالفساد وسوءالتصرف والإدارة.

وقالت المتحدثة باسم لجنة مكافحة الفساد ثانديوي ملوباني، إن رئيس وكالة الإحصاء الوطنية في زيمبابوي، تاجوما ماهوندي، محتجز لدى الشرطة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت ملوباني، في رسالة نصية اليوم الأربعاء، "تم اعتقال ماهوندي بتهمة الاحتيال أمس، وسيمثل أمام المحكمة اليوم".

وألغت وكالة الإحصاء مؤتمرا صحفيا عبر الإنترنت كان من المقرر أن يصدر بيانات التضخم عن الشهر الجاري صباح اليوم الأربعاء.

ولم يرد متحدث باسم الوكالة على الفور على طلب للتعليق على اعتقال ماهوندي أو متى سيتم إعلان البيانات.