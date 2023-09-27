 الخارجية الروسية: موسكو لن تكون أبدا السبب في تدهور العلاقات مع أرمينيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الروسية: موسكو لن تكون أبدا السبب في تدهور العلاقات مع أرمينيا

موسكو - د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 سبتمبر 2023 - 3:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 سبتمبر 2023 - 3:24 م

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، إن روسيا حافظت دائما على علاقات ودية مع أرمينيا ولم ولن تكون أبدا البادئ أو السبب في تدهور العلاقات.

وأضافت زاخاروفا "تواصل روسيا تنفيذ مهمتها. قواتنا لحفظ السلام متواجدة في المنطقة. وهذا أفضل تأكيد لنوايانا وموقفنا الحقيقي. ولطالما قمنا بتعزيز علاقات التحالف مع أرمينيا، ولم ولن نكون أبدا البادئ أو السبب في أي تدهور"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقالت زاخاروفا إن روسيا تفترض أنه "سيستمر تنفيذ جميع الاتفاقيات المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي بما يخدم مصالح الشعبين".


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