 إندونيسيا تعتزم البدء في بناء مجمع صناعي بقيمة 25 مليار دولار - بوابة الشروق
الأربعاء 27 سبتمبر 2023 11:32 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟

النتـائـج تصويت

إندونيسيا تعتزم البدء في بناء مجمع صناعي بقيمة 25 مليار دولار

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 سبتمبر 2023 - 11:12 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 سبتمبر 2023 - 11:12 ص

تتوقع إندونيسيا، البدء في بناء مجمع صناعي بقيمة 25 مليون دولار العام المقبل، حيث وافقت الحكومة على التفاوض مع متظاهرين، بعد وقوع اشتباكات عنيفة.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، عن وزير تنسيق الشئون البحرية والاستثمارية الإندونيسي لوهوت بانجايتان، القول إن الحكومة تتوقع التوصل لقرار بشأن النزاع على الأرض بحلول فبراير المقبل على أقصى تقدير، قبل بدء في مشروع ريمبانج إيكو سيتي التنموي.
ويظهر النزاع بشأن هذا المشروع التوترات بين توجه الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو لتعزيز الاستثمارات؛ لدفع البلاد لتكون صاحبة اقتصاد عالي الدخل وتحدي الحفاظ على حقوق أراضي السكان الأصليين.
ويشار إلى أن جوكو طالما يواجه انتقادات لاعطائه أولوية للاقتصاد على حقوق العمال والبيئة.
ويشار إلى أن جزيرة ريمبانج الصغيرة القريبة من سنغافورة شهدت احتجاجات بشأن حقوق الأراضي، تحولت إلى اشتباكات عنيفة مطلع الشهر الجاري، مما دفع الحكومة لارسال قوات عسكرية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك