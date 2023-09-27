إندونيسيا تعتزم البدء في بناء مجمع صناعي بقيمة 25 مليار دولار

تتوقع إندونيسيا، البدء في بناء مجمع صناعي بقيمة 25 مليون دولار العام المقبل، حيث وافقت الحكومة على التفاوض مع متظاهرين، بعد وقوع اشتباكات عنيفة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، عن وزير تنسيق الشئون البحرية والاستثمارية الإندونيسي لوهوت بانجايتان، القول إن الحكومة تتوقع التوصل لقرار بشأن النزاع على الأرض بحلول فبراير المقبل على أقصى تقدير، قبل بدء في مشروع ريمبانج إيكو سيتي التنموي.

ويظهر النزاع بشأن هذا المشروع التوترات بين توجه الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو لتعزيز الاستثمارات؛ لدفع البلاد لتكون صاحبة اقتصاد عالي الدخل وتحدي الحفاظ على حقوق أراضي السكان الأصليين.

ويشار إلى أن جوكو طالما يواجه انتقادات لاعطائه أولوية للاقتصاد على حقوق العمال والبيئة.

ويشار إلى أن جزيرة ريمبانج الصغيرة القريبة من سنغافورة شهدت احتجاجات بشأن حقوق الأراضي، تحولت إلى اشتباكات عنيفة مطلع الشهر الجاري، مما دفع الحكومة لارسال قوات عسكرية.