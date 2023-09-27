الصين تعتزم الاستمرار في إجراء تدريبات عسكرية بمضيق تايوان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ترغب الصين، في الاستمرار في إجراء تدريبات عسكرية في المضيق بين جمهورية الصين الشعبية وجزيرة تايوان.

وقالت تجو فينجليان المتحدثة باسم مكتب شئون تايوان في بكين اليوم الأربعاء، إنه طالما استمرت الاستفزازات من أجل استقلال تايوان لن تتوقف أعمال جيش التحرير الشعبي.

وأضافت أن التدريب حتى الآن يهدف لمواجهة غطرسة القوة الانفصالية المطالبة باستقلال تايوان.

ويشار إلى أن الصين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، مع ذلك تحظى تايوان، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 23 مليون نسمة، بحكم ذاتى وحكومة مستقلة منذ عقود.

وقد أبلغت وزراة الدفاع التايوانية صباح اليوم الأربعاء، عن رصد 32 طائرة وثمانية سفن بحرية صينية حول تايوان خلال 24 ساعة.

كما دخلت 26 طائرة منطقة الدفاع الجوي.