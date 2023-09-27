محافظ أسوان يكرم أوائل الطلبة والطالبات بالشهادات الأزهرية المختلفة

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعاليات الاحتفال بتكريم أوائل الطلاب بالشهادات الأزهرية (إبتدائى – إعدادى – ثانوى – قراءات)، وذلك بحضور الدكتور سيد حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، والشيخ محمد عبد العزيز نائب مجلس الأباء والمعلمين، وأيضاً محمود أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، بجانب لفيف من القيادات الدينية والتنفيذية، وأيضا عدد من أسر الطلاب والطالبات المكرمين.

وخلال الاحتفال، حرص اللواء أشرف عطية على تقديم الشكر والتقدير لأولياء الأمور وخاصة الأمهات تقديراً لدورهم الفعال فى دعم وتشجيع الأبناء مع غرس وبث روح الصبر والمثابرة والجد والاجتهاد فى نفوسهم لتحفيزهم على التحصيل الدراسى وتحقيق التفوق والنجاح فى مختلف مراحلهم التعليمية والعلمية.

ووجه التهنئة لجميع أبنائه الطلبة والطالبات المتفوقين مطالباً منهم مواصلة الجهود لاستكمال مسيرة النجاح والتفوق والمساهمة فى تحقيق مستقبل أفضل ومشرق لمصرنا الغالية بمختلف المجالات.

وأوضح اللواء أشرف عطية أن هذا التكريم لهذه النماذج المشرفة يؤكد أن مؤسسة الأزهر الشريف ستبقى قبلة ومنارة للتنوير ومحراب للعلم والثقافة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأشاد بدور الأزهر الشريف الدائم فى نشر قيم ومفاهيم الوسطية والتسامح والعفو بين أبناء المجتمع الواحد، بجانب دوره الاجتماعى البارز فى تنفيذ الكثير من المبادرات المجتمعية مثل "لتسكنوا إليها، والحد من الطلاق" مما يساهم فى توعية المواطنين بقرى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" بضرورة تيسير الزواج وعدم المغالاة فى التكاليف ليتواكب ذلك مع أدوار مجتمعية أخرى هامة لدعم الخدمات الجماهيرية للمواطنين، وخاصة القوافل الطبية والثقافية والاجتماعية، والجدير بالذكر أن فعاليات الاحتفال تضمنت السلام الجمهورى، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، بالإضافة إلى تقديم فقرة للإنشاد الدينى.

واختتمت الفعاليات بقيام المحافظ بتكريم الطلاب الأوائل بإجمالى 40 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى تبادل الدورع والتقاط الصور التذكارية والجماعية.