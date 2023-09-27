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مقتل 9 بينهم أطفال إثر انفجار عرضي جنوبي باكستان

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 سبتمبر 2023 - 2:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 سبتمبر 2023 - 2:46 م

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الأربعاء، مقتل 9 على الأقل بينهم أطفال من أسرة واحدة جنوبي البلاد؛ إثر انفجار قذيفة غير منفجرة خاصة بقاذف لإطلاق القذائف الصاروخية، بصورة عرضية في منزلهم.
وقال قائد الشرطة المحلية كاظم حسين، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن القتلى الذين سقطوا في بلدة كاشمور بإقليم السند جنوبي البلاد، بينهم 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين عام واحد و12 عاما.
وأوضح حسين، أن الأطفال عثروا على القذيفة في أحد حقول المنطقة، وعادوا بها إلى المنزل.
وأضاف أن القذيفة غير المنفجرة انفجرت عندما تعرضت للحرارة؛ ما أدى إلى تدمير مسكنهم ودفن جميع أفراد الأسرة تحت الأنقاض.
وبحسب مسئولي الشرطة، فإن قواذف الصواريخ شائعة الاستخدام بإقليم السند في النزاعات القبلية، ومن جانب عصابات اللصوص المسلحة.

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