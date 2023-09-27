فرنسا وإسبانيا تتنافسان على شراء شركة طيران برتغالية

أعرب رئيس مجموعة الطيران متعددة الجنسية "آي. أيه.جي"، مالكة شركة طيران أيبيريا الإسبانية عن اهتمامه بالاستحواذ على شركة الطيران البرتغالية المملوكة للدولة تي.أي.بي (تاب) بعد إعلان شركة أير فرانس-كيه.إل.إم الفرنسية الهولندية عن اهتمامه بشراء الشركة البرتغالية.

وقال لويس جاليجو الرئيس التنفيذي لمجموعة آي.أيه.جي، التي تمتلك أيضا بريتش أيروايز البريطانية، إن شركة تي.إيه.بي "عملية يمكن أن تكون مهمة بالنسبة لنا" في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة البرتغالية لبيع شركة الطيران.

وأضاف خلال مشاركته في مهرجان لشبونة العالمي للطيران، أن تي.إيه.بي تمتلك حجما مناسبا وشبكة قوية في البرازيل يمكن أن تتكامل مع تقدمه آي.أيه.جي حاليا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جاليجو قوله في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "نحن مجموعة تأسست من أجل دمج الشركات في القطاع... وما أظهرناه في الماضي هو أن كل شركات الطيران التي انضمت إلى المجموعة تتطور بصورة أكبر مما كانت تفعل عندما كانت بمفردها".

يذكر أن الحكومة البرتغالية أممت خطوط طيران "تاب" في يوليو 2020 لإنقاذها من الإفلاس بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا الكارثية على صناعة الطيران العالمية بشكل عام.

وفي ذلك الوقت وقعت الحكومة صفقة مع المساهمين من القطاع الخاص، لزيادة حصتها في الملكية إلى أكثر من 70%، لإنقاذ الشركة من الانهيار، بعد أن تضررت بشدة من توقف الرحلات الجوية العالمية بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير المالية البرتغالي عند إعلان التأميم إن "نشاط خطوط طيران تاب له أهمية استراتيجية ضخمة للبلاد"، معلنا أن الحكومة ستقوم باستثمار 62 مليون دولار في الشركة لزيادة حصتها في الملكية من 50% إلى 72.5%.

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