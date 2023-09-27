وزير المالية الفرنسي: على الاتحاد الأوروبي التوقف عن مساعدة المصانع الصينية والأمريكية

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إنه سوف يقود حملة في الاتحاد الأوروبي للتخلي عن عقيدتها المتعلقة بالمساعدات الحكومية، لضمان توجيه الأموال لدعم المصانع في القارة بدلا من الانتاج في الصين وأمريكا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن لومير تعهد أثناء عرضه لميزانية فرنسا لعام 2024، بالدفع لمراجعة القواعد قبل انتخابات البرلمان الأوروبي العام المقبل من أجل تخصيص أموال عامة للمنتجات الصناعية التي بها ما لايقل عن 50% من المكونات الأوروبية.

وقال لومير "هل تعتقدون أن الحكومة الصينية سوف تمنح مساعدة لمنتج صناعي ليس به مكونات صينية؟ مضيفا" هل تعتقدون أن جو بايدن سوف يمنح مساعدة اتحادية لمنتجات لا تحتوى على 60% أو70% من المكونات الأمريكية".

وأوضح أن صانعي السياسات في أوروبا هم فقط من يعتقدون أنه من الممكن الاستمرار في ضخ نفس القدر من الأموال العامة في المصانع الأوروبية والأمريكية والصينية.

وقال "أنا أقول لنتوقف عن ذلك. أوقفوا هذه السياسة، هذا خيار سياسي، لندعم الصناعة الأوروبية".