زراعة الشرقية تنفذ يوم حصاد لحقل إرشادي مزروع بمحصول الأرز صنف سوبر 300

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قال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية قد نفذت يوم حقل إرشادي مزروع بمحصول الأرز صنف سوبر 300 بقرية تل محمد التابعة لرئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية، وذلك ضمن مشروع ترشيد إستخدام المياه في الأنشطة الزراعية.

حضر الحقل الإرشادي المهندس هاني صلاح أخصائي الأرز بمحافظة الشرقية، والمهندس مؤمن عبدالرحمن مدير الإدارة الزراعية بالإبراهيمية، ومهندسي الإرشاد الزراعي وعدد من المزارعين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول الأرز والرد على استفسارات المزارعين.

ولفت إلى أن المديرية تتعاون مع الباحثين بأقسام بحوث الأراضي والمياه والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي لتوعيه المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتعريفهم بطرق حمايتها من الآفات الضارة.