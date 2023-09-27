الغرف التجارية: الدواجن المجمدة أكثر أمانا من الحية على صحة المصري

كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن تراجع أسعار الدواجن بالأسواق بدءا من يناير المقبل، قائلا: «في يناير سيظهر أثر تسكين آلاف الكتاكيت التي دخلت حاليا؛ لأن زيادة الإنتاج تنعكس على تراجع الأسعار».



وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «تحت الشمس» المذاع عبر شاشة قناة «الشمس» مساء الثلاثاء، إلى ارتفاع أسعار الدواجن خلال الآونة الأخيرة ليسجل سعر المزرعة نحو 68 جنيها في حين يبلغ سعر البيع للمستهلك حوالي 75 جنيها.



وأوضح أن طرح الحكومة الدواجن المجمدة أحدث حالة من التوازن داخل الأسواق، معقبا: «علميا الدواجن المجمدة أكثر أمانا على صحة المستهلك المصري»، نافيا حدوث أي نقص في المعروض؛ بشأن الدواجن الحية.



وأضاف أن التوجه الحالي للمستهلك المصري يجنح نحو الدواجن المجمدة والمبردة، مشيرا أن طرحها بالمجمعات الاستهلاكية يشهد إقبالا شديدا للغاية، مناشدا من جانبه بتفعيل قانون رقم 70 لعام 2009 الخاص بتحويل الدواجن الحية إلى البيع المبرد والمجمد على غرار باقي دول العالم.



ولفت إلى وجود مخزون استراتيجي من الأعلاف يكفي 6 أشهر مقبلة، قائلا: «لا يوجد أزمة في الأعلاف، والإفراجات الجمركية تسير بانتظام ولا يوجد مشكلة».