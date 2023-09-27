أكّد والد العريس العراقي الذي شهد عرسه حريقا راح ضحيته أكثر من 100 شخص، أن العريس، إيفان، وعروسه، حنين، على قيد الحياة.

وقال والد العريس في تصريحات لشبكة «سي إن إن»، اليوم الأربعاء: «أُحمل صاحب قاعة الأفراح مسؤولية ما جرى في الحفل بسبب عدم وجود طفايات حريق أو معايير سلامة في القاعة».

وأضاف أن العريس والعروس في المستشفى حاليًا يخضعان للعلاج بعد الحادثة.

ولقي أكثر من 100 حتفهم وأصيب 150 آخرون في حريق بقاعة زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية، فيما أخذ الدفاع المدني يبحث عن ناجين وسط حطام المبنى المتفحم حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وقال نائب محافظ نينوى حسن العلاف، إنه تأكد مقتل 113 شخصا، في حين ذكرت وسائل إعلام رسمية أن عدد القتلى لا يقل عن 100، فضلا عن إصابة 150 آخرين.

وأفاد الدفاع المدني العراقي بأن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة.